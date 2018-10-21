Pamukkale'de şenlikler devam ediyor

Pamukkale Belediyesi'nin gerçekleştirdiği “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinlikleri bu hafta Karakurt ve Karşıyaka Mahallelerinde düzenlendi.

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin 2017 yılından beri gerçekleştirdiği “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” adlı çocuk şenlikleri devam ediyor. Her hafta sonunda 2 farklı mahallede gerçekleşen şenliklerin bu haftaki adresi Karakurt ve Karşıyaka Mahalleleri oldu. Cuma akşamı Karakurt Mahallesinde Yukarı Mahalle Çocuk Parkı'nda kurulan şenlik alanı Cumartesi akşamı da Karşıyaka Mahallesi Vakıfbank İlkokulu bahçesinde kuruldu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, çocuk şenliklerinin amacının çocukların farklı zaman geçirmesini sağlamak olduğunu söyleyerek, “Biz çocuklarımızı sevindirmeye devam edeceğiz. Bu çalışma bizim vatandaşların ayağına hizmet götürdüğümüzün göstergesidir. Çocuk şenliklerimize katılan herkese teşekkür ederim” dedi.