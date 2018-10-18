Pamukkale'de şenliklerin bu haftaki adresleri belli oldu

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” adıyla yapılan çocuk şenlikleri devam ediyor. Cuma akşamı Karakurt ve Cumartesi akşamı da Karşıyaka mahallelerinde kurulacak alanlarda çocuklar doyasıya eğlenecek.

Pamukkale Belediyesi'nin ilkini 2017 yılının yaz tatilinde yaptığı “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” adlı çocuk şenlikleri bu yaz da devam etti. Her hafta sonu Cuma ve cumartesi akşamları kurulan stantlarla çocukların farklı bir gün geçirmesi sağlanıyor. Bu hafta 19 Ekim Cuma akşamı Karakurt mahallesinde Yukarı Mahalle Çocuk Parkı'nda kurulacak olan şenlik alanında çocuklar doyasıya eğlenecek. 20 Ekim Cumartesi akşamı ise bu kez şenliğin adresi Karşıyaka Mahallesi Vakıfbank İlkokulu bahçesi olacak. Her iki mahallede de şenlikler saat 19.00'da başlayacak. Çocukların farklı zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla çocuk oyun grupları, yüz boyama, çuval yarışı ve halat çekme yarışları yapılacak. Ayrıca palyaçoların eğlendirdiği çocuklara limonata, Osmanlı Macunu, pamuk şeker ikram edilirken, balon hediye edilecek.

“Her hafta çocuklarımızla bir araya geliyoruz”

Geleneksel hale gelen çocuk şenliklerinin devam ettiğini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “İlçemizde yaşayan ailelerin mutluluk kaynakları olan çocukları mutlu etmeyi görev edindik. Bize göre çocuklar mutluysa aileler mutlu olur. Aileler mutlu olursa toplum mutlu olur. Bu bakış açısıyla her hafta sonunda 2 farklı mahallede kurduğumuz stantlarda çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Bu hafta sonunda ise Karakurt ve Karşıyaka mahallelerinde çocuk şenliği düzenleyeceğiz. Bu şenliklerimize tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Başkan Gürlesin, programının uygun olduğu her hafta sonunda çocuk şenliğine bizzat katılarak çocuklarla oyunlar oynayıp, çeşitli hediyeler dağıtıyor.