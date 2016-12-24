Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 14:27

Pamukkale’de Sosyal market 600 ailenin ihtiyacını karşılıyor

Pamukkale’de Sosyal market 600 ailenin ihtiyacını karşılıyor

24 Aralık 2016 14:27

Pamukkale Belediyesi’nin ihtiyaç sahipleri vatandaşlar için hizmete açtığı ‘Sosyal Market” projesi büyük ilgi görüyor.
Pamukkale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için faaliyete soktuğu ‘sosyal market’ projesi sayesinde yaklaşık 600 ailenin ihtiyacını gideriyor. İlçe genelinde ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik hayata geçirilen proje, ihtiyaç sahibi ailelerdin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İlçe genelindeki 68 mahalleden ihtiyaç sahibi olan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yaptığı başvuru sonrasında yapılan inceleme sonucu belirlenen aileler yardım almaya hak kazanıyor. Bugüne kadar yapılan başvurular sonrasında 600’e yakın aile Sosyal Market’ten alış veriş yapma hakkını elde etti. Bu kişiler aylık 1000 puan yüklenen kartlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar ayakkabıdan, giyeceğe, deterjandan, bakliyata kadar geniş ürün yelpazesinden istediği ürünü alabiliyor.
Önemli bir projeyi faaliyete geçirdiklerini, ‘Komşusu açken tok yatan biden değildir’ Hadis-i Şerif’inden yola çıktıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Biz istiyoruz ki Pamukkale’de yaşayan aileler mutlu olsun. Özellikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın mutluluğuna Sosyal Market aracılığı ile destek veriyoruz. Hedefimiz ilçe sınırlarımız içinde ihtiyaç sahibi tüm ailelere bir nebze de olsa destek olmaktır. Belediye ekiplerimiz ilçe sınırlarımız içinde ihtiyaç sahibi ailelerin evini tek tek gezip yaptıkları anketle yardıma muhtaç aileleri belirliyorlar. Ailelerle birebir yapılan yaklaşık 60 sorulu anketle puanı 50’nin üzerinde olan tüm ailelere Sosyal Market’ten yardım almayı hak kazanıyor. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda yardım almayı hak eden her aileye belediyemiz tarafından aylık bin kredilik alışveriş kartı olan ‘Sosyal kartı’ veriyoruz.Bizim önceliğimiz ailenin maddi durumu. Maddi durumu iyi olmayan, evinde öğrencisi çok olan hemen hemen tüm ailelere Sosyal Market aracılığı ile yardım ediyoruz. Amacımız insanlarımızın mutluluğu” dedi.
Gıda Bankacılığı kapsamında yürütülen proje ile en az bin aileye ulaşma hedefleri olduğunun belirten Başkan Gürlesin, “Bunu gelecek yıllarda 2 bin 2 bin 500 kişiye kadar yükseltmek istiyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak hayırseverlerimizle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü oluyoruz. Bu sayede halkımıza dokunmak istiyoruz” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç