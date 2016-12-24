Pamukkale’de Sosyal market 600 ailenin ihtiyacını karşılıyor

Pamukkale Belediyesi’nin ihtiyaç sahipleri vatandaşlar için hizmete açtığı ‘Sosyal Market” projesi büyük ilgi görüyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için faaliyete soktuğu ‘sosyal market’ projesi sayesinde yaklaşık 600 ailenin ihtiyacını gideriyor. İlçe genelinde ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik hayata geçirilen proje, ihtiyaç sahibi ailelerdin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İlçe genelindeki 68 mahalleden ihtiyaç sahibi olan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na yaptığı başvuru sonrasında yapılan inceleme sonucu belirlenen aileler yardım almaya hak kazanıyor. Bugüne kadar yapılan başvurular sonrasında 600’e yakın aile Sosyal Market’ten alış veriş yapma hakkını elde etti. Bu kişiler aylık 1000 puan yüklenen kartlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar ayakkabıdan, giyeceğe, deterjandan, bakliyata kadar geniş ürün yelpazesinden istediği ürünü alabiliyor.

Önemli bir projeyi faaliyete geçirdiklerini, ‘Komşusu açken tok yatan biden değildir’ Hadis-i Şerif’inden yola çıktıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Biz istiyoruz ki Pamukkale’de yaşayan aileler mutlu olsun. Özellikle ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın mutluluğuna Sosyal Market aracılığı ile destek veriyoruz. Hedefimiz ilçe sınırlarımız içinde ihtiyaç sahibi tüm ailelere bir nebze de olsa destek olmaktır. Belediye ekiplerimiz ilçe sınırlarımız içinde ihtiyaç sahibi ailelerin evini tek tek gezip yaptıkları anketle yardıma muhtaç aileleri belirliyorlar. Ailelerle birebir yapılan yaklaşık 60 sorulu anketle puanı 50’nin üzerinde olan tüm ailelere Sosyal Market’ten yardım almayı hak kazanıyor. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda yardım almayı hak eden her aileye belediyemiz tarafından aylık bin kredilik alışveriş kartı olan ‘Sosyal kartı’ veriyoruz.Bizim önceliğimiz ailenin maddi durumu. Maddi durumu iyi olmayan, evinde öğrencisi çok olan hemen hemen tüm ailelere Sosyal Market aracılığı ile yardım ediyoruz. Amacımız insanlarımızın mutluluğu” dedi.

Gıda Bankacılığı kapsamında yürütülen proje ile en az bin aileye ulaşma hedefleri olduğunun belirten Başkan Gürlesin, “Bunu gelecek yıllarda 2 bin 2 bin 500 kişiye kadar yükseltmek istiyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak hayırseverlerimizle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü oluyoruz. Bu sayede halkımıza dokunmak istiyoruz” diye konuştu.