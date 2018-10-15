Pamukkale'de Tokat Caddesi daha modern hale geldi

Denizli Pamukkale Belediyesi Tokat Caddesi'ni modern hale getirdi

Pamukkale Belediyesi, 85 milyon liralık bütçe ile Deliktaş, İncilipınar ve Fatih Mahallerinde üst yapı atağı başlatmıştı. Bu çerçevede bir çok cadde ve sokak büyük değişim yaşadı. İncilipınar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve adını Denizli'nin kardeş şehirlerinden biri olan Tokat'tan alan Tokat Caddesi de bu caddelerden biri oldu. İncilipınar Caddesi'ni Acıpayam Asfaltı'na bağlayan ve Ulus Caddesi ile kesişen Tokat Caddesi'nde üst yapı çalışmaları 2 etap halinde yapıldı.

Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tokat Caddesi'nde 2 farklı zamanda çalışmalar yaptı. İlk etap Ulus Caddesi'ni Acıpayam Asfaltı'na bağlayan 550 metre uzunluğundaki bölümde gerçekleşti. 29 günde tamamlanan çalışmalarda toplam bin 200 ton asfalt kullanıldı. Bordur taş, traverten döşeme ve asfaltın altına RC beton uygulaması gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, halkın yoğun olarak kullandığı bu caddede yapılan çalışmaları yakından takip etti. İlk etabın ardından İncilipınar Caddesi'ni Ulus Caddesi'ne bağlayan 250 metrelik bölümde üst yapı çalışmaları başladı. 20 Temmuz'da başlayan çalışmalar 6 Ağustos gününde tamamlandı. Sadece 15 günde yapılan çalışmalardan sonra cadde trafiğe açıldı. 400 ton asfaltın kullanıldığı bu bölümde yine Bordur taş, traverten döşeme ve asfaltın altına RC beton uygulaması yapıldı. 2 ayrı etap halinde Tokat Caddesi'nde yapılan çalışmaların maliyeti ise 1 milyon 800 bin lira oldu. Tokat Caddesi'ndeki çalışmalarda Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcayarak çalışmaları erken tamamladı. Vatandaşlar ise bu caddenin açılmasıyla İncilipınar Caddesi'nden hem Ulus Caddesi'ne hem de Acıpayam Asfaltı'na daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

“Pamukkale'de yaşamak ayrıcalıktır”

Başkan Gürlesin, üst yapı konusunda çok titiz çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. “Önemli olan halkımızın memnuniyeti” diyen Başkan Gürlesin, “Biz ilçe genelinde yapılan tüm çalışmaları bir an önce tamamlayarak halkımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede çalışmaları tamamlamak için yoğum çaba harcıyoruz. Buna en güzel örnek Tokat Caddesi oldu. Toplam 800 metre olan bu caddede tüm çalışmalar 2 etap halinde yaklaşık 1.5 ay sürdü. Bu cadde yeni haliyle Pamukkale'ye yakıştı. Biz ilçe sınırları içinde yer alan tüm caddelerde aynı titizlikte çalışarak vatandaşlarımızın kullanımına açmak için çalışıyoruz. İlçe sınırları içinde yer alan Deliktaş, İncilipınar ve Fatih mahallerindeki çalışmalar için 85 milyon liralık bütçe ile çalışama yaptık. Bu çalışmaların hepsi Pamukkaleli vatandaşlarımız için yapılıyor. Biz ‘Pamukkale'de yaşamak ayrıcalıktır' sloganı çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.