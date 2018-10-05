Pamukkale'de ücretsiz konuşma kursları başladı

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin Gençlik Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği “The Happy Guests Of Pamukkale”, “Pamukkale'nin Mutlu Misafirleri” adlı proje çerçevesinde ücretsiz İngilizce konuşma kurslarının yeni dönemi için kayıtlar başladı.

Pamukkale Belediyesi'nin Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü ‘Pamukkale'de Gönüllülük Hareketi' adlı proje çerçevesinde “Sosyal Farkındalık Eğitimleri ve Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları”nın üçüncü dönemi başlıyor. Pamukkale Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen Avrupa Birliği Projesi kapsamında düzenlenen kurslar Denizli'de yaşayan tüm 16-25 yaş arasındaki gençleri kapsıyor. Başvurular www.pamukkale.bel.tr adresinden yapılırken, son başvuru tarihi 11 Ekim 2018 olarak belirlendi. Denizli'de yaşayan tüm 16-25 yaş arasındaki gençleri kapsayan ücretsiz İngilizce konuşma kurslarında eğitimlerin İspanya, Romanya ve İtalya'dan gelen gönüllü eğitmenler tarafından verilecek. Pamukkale Belediyesi ve Denizli Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları, Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi'nde ki ek hizmet binasında ve Denizli Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek.

“Gençlerimizin ilgisi oldukça fazla”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, birçok konuda olduğu gibi eğitim alanında da öncülük etmeye devam ettiklerini belirterek, eğitim alanında devamlılık gösteren projelerinden biri olan Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları'nın 2018 yılı üçüncü dönem başvurularının başladığını bildirdi. “Ücretsiz İngilizce Konuşma kurslarımızla farklılık yaratıyoruz” diyen Başkan Gürlesin, “Gençlerimizin eğitimine katkı vermek, geleceklerine katkı sunmayı hedefledik. Sadece ilçe sınırlarımızda değil Denizli'de yaşayan tüm gençlerimize yönelik hazırladığımız kurslarımıza gençlerimizin ilgisi oldukça fazla. 2018 yılının üçüncü dönem kursları için başvurularımız başladı. Bu kurslardaki amaç gençlerin mevcut yabancı dil bilgisini konuşmaya dökebilmesini teşvik etmek. 11 Ekim 2018 tarihinde sona eriyor. Gençlerimizin bu güzel fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum” dedi.