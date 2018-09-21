Pamukkale'de üst yapıya 80 milyon TL'lik bütçe ayrıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin 80 milyon TL bütçe ayırarak başlattığı üstyapı atağında sona yaklaşılırken, ilçedeki önemli cadde ve sokakların birçoğunda çalışmalar tamamlandı.

Pamukkale Belediyesi tarafından 2017 yılının Kasım ayında başlatılan İncilipınar, Deliktaş ve Fatih mahallelerindeki üstyapı çalışmaları etap etap vatandaşı mağdur etmeden devam ediyor. Şehir merkezinde Denizliler'in ulaşım noktasında en sık kullandığı cadde ve sokaklar da öncelikli olarak tamamlanarak halkın hizmetine sunuluyor. Başkan Gürlesin, Pamukkale'nin merkez ilçe olması konumuyla tüm Denizli halkının ulaşım ağında önemli yer tutan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Denizli halkı için önemli olan ve Pamukkale Belediyesi'nin olarak sorumluluk alanında bulunan Barbaros Caddesi, Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi, Şehit Başsavcı Mustafa Alper Caddesi, Bursa Caddesi, Şehit Er Ali Taşöz, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek Caddesi, Tokat Caddesi ile Ulus-İncilipınar bağlantısı olan 1204-1251 Sokak, İncilipınar pazaryerinin üstü olan 1222 Sokak, Çamlık Caddesi'nin altı 6010 Sokak gibi önemli ulaşım ağı noktalarında çalışmalar tamamlandı. Bu yerlerdeki değişim vatandaşları memnun ediyor.

“Çalışmalar etap etap devam ediyor”

Başkan Gürlesin, Pamukkale ilçesinin her bir mahallesinin aynı güzelliklere kavuşması için çalıştıklarını ifade ederek, kendi sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını hızla tamamladıklarını söyledi. Başkan Gürlesin, İncilipınar, Deliktaş ve Fatih mahallelerinde devam eden üstyapı çalışmalarının muhtarlar aracılığıyla vatandaşların düzenli olarak bilgilendirilerek, etap etap devam edildiğini de belirterek, “Üstyapı çalışmalarımız sürerken, ana arter sayılan ve sorumluluk alanımızda bulunan bir çok cadde ve sokaklarımız daha da güzel bir hale geldi. Şehir merkezindeki güzelliğin tüm mahallelerimize yansıması amacıyla başladığımız üstyapı çalışmalarımızın tamamı bittikten sonra, bir bütün halinde ilçemiz çok daha güzel noktaya gelecek” dedi.

“Üst yapı çalışmalarımızın her aşamasını yakından takip ediyorum”

Pamukkale Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında, Forum Çamlık üst tarafında bulunan ve 15 Temmuz öncesi ve sonrası duruşuyla, devlet adamlığıyla Denizli'nin Kahraman Cumhuriyet Başsavcısı merhum Mustafa Alper'in ismin gelecek kuşaklara taşımak amacıyla ismi verilen ‘Başsavcı Mustafa Alper Caddesi'nde yenileme çalışması yaparak, kısa bir sürede halkın hizmetine sunulmuştu. Ardından 550 metre uzunluğunda ki Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde 3 bin metrekare parke taşı ve 7 bin 200 metrekare asfalt kullanılarak cadde modern bir görünüme kavuştu. 250 metre uzunluğundaki Barbaros Caddesi'nde, 3 bin metrekare asfalt ve bin 300 metrekare kaldırım yapıldı. İlçede devam tüm çalışmaları birebir yakından ilgilenen Başkan Gürlesin, üstyapı çalışmalarının da her aşamasını yakından takip ederek, vatandaşı mağdur etmemek için düzenli olarak incelemelerde bulundu.

Başkan Gürlesin, “Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi üstyapı çalışmalarımızda da halkımızın memnuniyetidir. Vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmadan, ilçemizi daha da güzel bir görünüme kavuşturmak için gayret sarf ediyoruz. Tokat Caddemiz 800 metre ve orada bin 800 ton asfalt döktük ve 5 bin 200 metrekare kaldırım döşedik. Fatih Mahallemizde önemli caddelerden olan Ali Taşöz ve Eyüp Kepenek caddelerinde de 2 bin 250 ton asfalt dökerek, 6 bin 850 metrekare kaldırım döşedik. Hedefimiz, daha yaşanabilir bir Pamukkale” diye konuştu.