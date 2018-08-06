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06 Ağustos 2018 16:07

Pamukkale’de vatandaşlar dertlerini belediye başkanına anlattı

Pamukkale Belediyesi tarafından “Hüseyin Gürlesin’le Halk Günü” Ağustos Ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Pamukkale’de vatandaşlar dertlerini belediye başkanına anlattı

06 Ağustos 2018 16:07

Toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin vatandaşların dertlerini birebir olarak dinledi.


Eğitimden, sağlığa, güvenlikten, spora, turizmden, sosyal belediyeciliğe birçok alanda öncü olan Pamukkale Belediyesi’nde geleneksel hale gelen, her ayın ilk Pazartesi günü düzenlenen “Hüseyin Gürlesin’le Halk Günü” toplantıları devam ediyor. Halkla iç içe bir belediye başkanı olan Hüseyin Gürlesin, mahalle toplantılarından, esnaf ziyaretlerinden, kahvehane toplantılarına kadar birçok farklı organizasyonla halkla bir araya gelirken, belediye ana hizmet binasında halk günleri buluşmalarına devam edeceklerini belirtti. Başkan Gürlesin, “Halkımızla bir araya gelmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Mahallelerimizi, esnaflarımızı, muhtarlarımızı, pazaryerlerimizi sık sık geziyorum. Makamda oturan bir belediye başkanı hiç olmadım, olmayacağım da. İlçemizde gerçekleştireceğimiz her türlü projede vatandaşlarımızın fikirlerini alıyor, istek ve taleplerine öncelik vermeye çalışıyoruz. Halkla birlikte yürütülen her işin başarılı olacağını biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. İlçe belediyeler arasında marka ilçe belediyesi olmamızın da sebeplerinden biri de bu diye düşünüyorum” dedi.




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