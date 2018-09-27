Pamukkale'de yapımı tamamlanan halı sahaların devirleri yapıldı

Pamukkale Belediyesi, ilçede yapımını tamamladığı halı sahaları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kullanım hakkını vermeye devam ediyor. 2017-2018 yılında yapımını tamamlanan halı sahalar, imzalanan protokolle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kullanım hakkı verildi.

“Sporun ve sporcunun yanındayız” sloganıyla ilçe genelinde spor tesisi atağı yapan Pamukkale Belediyesi, bugüne kadar toplam 24 halı saha ve spor kompleksi yaparak halkın hizmetine sunmuştu. Pamukkale Belediyesi tarafından 2017 yılında yapımı tamamlanan Akköy Çok Programlı Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anafartalar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçelerindeki halı sahalar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kullanımın hakkı verildi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir protokol daha imzaladıklarını söyledi. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin protokolü imzaladı.

Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devri gerçekleştirilen okulların bahçelerine yaptırılan halı sahalar gündüz öğrencilere tahsis edilirken, akşamları da vatandaşların kullanımına açık olacak. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediyesi'nin 2017 yılı içinde yapımı tamamlanan halı sahaların devrinin imza töreninde “Pamukkale Belediyemiz okullarımıza ciddi destekler sağlıyor. Okullara yaptığı halı sahalar gençlerimizi spora teşvik edilmesi noktasında çok önemli. Bundan dolayı Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” dedi.

“Yaptığımız her iş de en iyisini, en güzelini yapma gayretindeyiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Sporun ve sporcunun yanındayız” olduklarını ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak, toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Eğitim ve sporu da fazlasıyla önemsiyoruz. Gençlerimizin hem eğitimde başarıları olmaları hem de spora yönelmeleri noktasından ilçemizde bulunan okullarımızın bahçelerine halı sahalar ve spor kompleksleri yapıyoruz. Yaptığımız her iş de en iyisini, en güzelini yapma gayretindeyiz. Okullarımızda yapımını tamamladığımız halı sahalarımızı tamamladıkça da Milli Eğitim Müdürlüğümüze kullanım hakkını veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.