Pamukkale’de yer altı çöp konteyner projesi devam ediyor

Pamukkale Belediyesi, çevre konusunda da örnek projelere imza atmaya devam ediyor. 2017 yılı içinde özellikle turizm bölgesinden başlanmak üzere uygun olan noktalara yer altı çöp konteyneri yerleştirilmeye başlanmıştı. 2017 yılı içinde 35 adet yer altı çöp konteyneri vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bu yılın ilk 6 ayında ise 72 adet daha konteynerin montajı yapılmaya devam edildi. 2 bin 200 litre kapasiteye sahip olan her bir konteyner görüntü kirliliğini ortadan kaldırırken, çevreci, estetik ve modern bir şehir mobilyası görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

"Yer altı çöp toplama konteynerleri ilçemize ayrı bir değer katıyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “İlçemizde çevre bilincini geliştirmek, çöplerin oluşturduğu kötü kokuları önlemek ve çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla 80 adet yer altı çöp konteyneri aldık” dedi. Başkan Gürlesin, çalışmalarında kaliteyi günden güne artırmak istediklerini ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak marka ilçelerden biri olarak, ismimizin daha iyi şekilde bilinmesi, ilçemizin daha da yaşanabilir daha güzel hale gelmesi adına, modern yer altı çöp konteynerı sistemini ilçemizde yaygınlaştırıyoruz. Modern yer altı akıllı çöp toplama konteynerleri ile çevredeki hoş olmayan görüntülerin oluşmasının da önüne geçtik. 2017 yılında 35 adet montaj yapıldı. 2018 yılı için ise bu sayı 2 katına çıktı. Halen mahallelerimizde montajlar devam ediyor. Yeni sistem yer altı çöp toplama konteynerleri ilçemize ayrı bir değer katıyor. Pamukkale Belediyesi olarak, çevre temizliği konusunda hassasiyetimiz fazla” diye konuştu.