Pamukkale'deki futbol turnuvasında yarı final takımları belli oldu

Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası'nda yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Yarı final maçları 22 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

Pamukkale Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası'nda sona yaklaşıldı. 27 mahalleden 36 takımın katılımı ile başlayan turnuvada 3. tur maçları tamamlandı. Kurtluca'da oynanan maçların ilkinde Sami Türel Horoz Gençlik'i 6-1 yenen Küçükderespor yarı finale çıkmayı başaran ilk takım oldu. Yine aynı sahada Kurtlucaspor ile Kurtluca Kartalspor maçı yapıldı. Maçı 5-2 kazanan Kurtlucaspor tur atlayan takım olma başarısını gösterdi. Deliktaş sahasında ise Dost İstiklalgücü Pamukkale Alpay Tekstilspor'u 7-3 yenmeyi bildi. Aynı sahadaki ikinci maçta Kayıhan Akşarspor 5-3 önde olduğu Zeytinköy Güzelyurt Gücü maçında kırmızı kart gören oyuncunun hakeme saha dışından yaptığı saldırı nedeniyle tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları ve turnuva statüsü gereğince maç Zeytinköy Güzelyurt Gücü'nün hükmen galibiyeti ile sonuçlandı. Akköy Çerkezspor'un çektiği kura numarası nedeniyle maç oynamadan finale kalan ilk takım oldu. Turnuvada final maçları 22 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Deliktaş sahasında saat 19.30'da Dost İstiklalgücü ile Kurtlucaspor karşılaşırken, 20.30'da da Zeytinköy Güzelyurt Gücü ile Küçükderespor maçları onanacak. Tek maç eleme usulü yapılacak maçlarda beraberlik olması halinde tur atlayan takımı penaltılar belirleyecek. Bu iki maçı kazanan takımlar adlarını final grubuna yazdırmayı başaracak. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz turnuvada heyecan devam ediyor. Büyük çekişmeye sahne olan maçlarda mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Kazanan centilmenlik olsun” dedi.