etabı tamamladı. Başkan Gürlesin, Fatih Mahallesi’nin üst yapısına 25 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını söyledi.

Sadece sosyal belediyecilikte değil rutin belediyecilik işlerini de en kaliteli şekilde yerine getiren Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının hak ettiği en güzel ilçeyi oluşturmak için tüm hızıyla çalışıyor. Pamukkale Belediyesinin geçtiğimiz Kasım ayında başlattığı ve 2018 yılının sonunda bitirilmesi hedeflenen üst yapı atağındaki mahallelerden olan Fatih Mahallesi’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplamda 13 etaptan oluşan çalışmaların 8 etabı tamamlandı. Yaklaşık 17 bine yakın nüfusu sahip olan Fatih Mahallesi’nde yapılan üst yapı çalışmaları kapsamında yaklaşık 30 kilometrelik alan içerisinde bulunan 187 sokakta 300 bin metrekare beton parke taşı, 42 bin metre beton bordür ve 48 bin metrekare asfalt yol imalatı yapılması planlanıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yüzde 65 oranına gelindi.

"Üst yapı atağımızın yaklaşık 25 milyon TL’lik bir bölümünü Fatih Mahallemize ayırdık"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale ilçesini daha yaşanabilir hale getirmek adına gerçekleştirdikleri çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. “Fatih Mahallesi’nde bugüne kadar 35 bin metrekare kaldırım parke, 95 bin metrekare yol parke, 31 bin metre beton bordür, 19 bin 500 metreküp beton imalatı yaptık" diyen Başkan Gürlesin mahalle ile ilgili gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarını şöyle anlattı:

"Toplamda 2 bin 400 metre yani 21 bin metrekare asfalt imalatı yaptık. Üst yapı atağımızın yaklaşık 25 milyon TL’lik bir bölümünü Fatih Mahallemize ayırdık. Fatih Mahallemiz, sokağı en çok olan mahallerimizden biri. Toplamda 187 sokağımız var. İncilipınar ve Deliktaş’taki üst yapı çalışmalarımızda olduğu gibi burada da etap etap ilerliyoruz. Mahalle halkımızı muhtarlarımız aracılığıyla sürekli bilgilendiriyor. Sık sık da bizzat kendim çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyorum. Sorunlu yer varsa bizzat yine kendim giderek ilgileniyorum. Amacımız, bu süreçte mahalle sakinlerimizin en az sıkıntıyı yaşaması. Hiçbir sokağı atlamadan, vatandaşlarımızı mağdur etmeden belirli bir program dahilinde, etap etap çalışmalarımız sürüyor. 13 etaptan, 8 etap bitti. Hedefimiz, planlanan süreden daha da kısa sürede çalışmalarımızı tamamlamak" dedi.

Vatandaşlardan Başkan Gürlesin’e teşekkür

Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Yerli ise mahallelerinde üst yapı çalışmalarının planlandığı gibi etap etap ilerlediğini belirterek, "Fatih Mahallemizde başlatılan üst yapı çalışmaları için Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Gürlesin’e teşekkür ediyorum. Mahallemizde çalışmalarımız hızla sürüyor. Her yeni doğum sancılı olabiliyor ama sonu güzel oluyor. Fatih’te şimdi toz olabilir sokaklarımızda, ama sonunda gerçekten çok güzel olacak. Bu güzelliği biten sokaklarımızda da görüyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesinin Fatih Mahallesi’nde devam eden üst yapı çalışmalarını değerlendiren mahalle sakinleri, çalışmalardan memnun olduklarını söyleyerek, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ercan, Tayfun Kazak ve Yıldıray Karakaya da Fatih Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek emeği geçenlere şükranlarını sundu.