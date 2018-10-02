Pamukkaler Belediyesi'nin 'vizyon projesi' yeşilleniyor

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin En Büyük Tematik Kent Ormanı olan Seyir Tepesi, daha şimdiden daha yeşil hale gelmeye başladı.

Türkiye'de örnek projeler arasında gösterilen, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na başvurusu yapılan 1451 proje içinde “en büyük” olma özelliğine sahip olan “Seyir Tepesi Kent Ormanı” yapıldığı bölgede farklılığını gösteriyor. Projeye başlanmadan önce çalılık olan bölge Pamukkale Belediyesi tarafından ağaçlandırılıyor. Sadece Pamukkale ilçesi değil, Denizli ve Ege Bölgesi için geleceğe büyük bir yatırım olarak nitelendirilen ve Pamukkale Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Türkiye'nin En Büyük Tematik Kent Ormanı Parkı olan Seyir Tepesi, on binlerce ağaç, bitki ve çiçek türü ile bölgenin yeşil bir vadi haline dönüşmesini sağlayacak.

Pamukkale Belediyesi, tamamlandığında en çok kullanacak olan Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ile el ele vererek Seyir Tepesi'ni daha yeşil hale getiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Seyir Tepesi'nde üniversitede yer alan öğrenci grubu üyeleri ile birlikte binlerce fidanı toprakla buluşturdu. Toplam 7 etaptan oluşan projenin ilk ayağı olan Şelale Parkı'nda Pamukkale Üniversitesi'nden Ateş Böceği Derneği, PAÜ Gezi Grubu ile PAÜ Ekstrem Grubu ile Pamukkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri fidanları toprakla buluşturdu. Akasya, çınar, sedir, ladin, çam ve servi gibi bölge ile uyum sağlayacak ağaç türlerinden binlerce fidan hem başkan Gürlesin hem de öğrenciler tarafından dikildi.

"Yeşilin her tonunu içinde barındıran bir alan"

Türkiye'de parmakla gösterilecek bir işe imza attıklarını ifade eden Başkan Gürlesin, “Orman arazisi içerisinde bulunan alanda, doğaya ve çevreye zarar vermeden proje çalışmalarımızı yürütüyoruz. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin ağırlıkta olduğu ve çevreci faaliyetleriyle takdir toplayan Ateş Böceği Derneği başta olmak üzere kurumumuz gibi çevreci kurum ve kuruluşlarla beraber proje alanımızda etap etap on binlerce ağaç, bitki ve çiçek türü dikimine başladık. Alanda bulunan tüm ağaçları korumakla beraber, yeni fidanlar dikerek yeşilin her tonunu içinde barındıran, kentin yanı başında vatandaşlarımız için bir nefes alma noktası, bir cazibe merkezi haline gelecek ferah alanlar ortaya çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

"En önemli vizyon projemiz"

Başkan Gürlesin, şehrin en değerli arazileri arasında bulunan Kınıklı Mahallesi sınırları içerisindeki 405 dönüm arazide yapımına başladıkları Seyir Tepesi Projesi öncesinde, alanın atıl durumda olduğuna dikkat çekerek, alanın kendileri tarafından çalılıklardan temizlendikten sonra mevcut ağaçların daha hızlı büyüdüğünü söyledi. “Türkiye'nin En Büyük Tematik Kent Ormanı Parkı olan Seyir Tepesi'nde herkesin bir dikili ağacı olacak” diyen Başkan Gürlesin, ilerleyen günlerde yalnızca STK temsilcileri ile değil vatandaşlarla da beraber fidan dikimi çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Başkan Gürlesin, “Denizli'nin incisi olacak Seyir Tepesi'nde dileyen her vatandaşımızın dikili bir ağacı olsun istiyoruz. Bunu gelecek nesillere bırakacağımız çok önemli bir miras olarak görüyoruz. Bizim hedefimiz, gelecek nesillere miras olarak gördüğümüz Seyir Tepesi'nde tüm Denizli halkının emeği olduğu, herkesin bir dikili ağacının olduğu bir proje olsun istiyoruz. Bununla birlikte, ilçemizde ki tüm projelerimizde çevreye duyarlı olduğumuzu görebilirsiniz. En önemli vizyon projelerimizden olan Seyir Tepesi projemizle de doğa dostu olduğumuzu tüm halkımız net bir şekilde görüyor. Çevre bilincinin ön planda tutulduğu, on binlerce yeni ağaç, bitki ve çiçeğin dikiminin sağlandığı, sosyal belediyecilik alanında örnek teşkil eden Türkiye'nin en büyük Tematik Kent Ormanı Parkı olan Seyir Tepesi projemizi hayata geçiriyor olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.