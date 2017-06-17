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17 Haziran 2017 16:28

Pamukkale’ye gelecek turist sayısının artması için toplantı yapıldı

Denizli’deki turistik yerlerin daha cazip hale getirilmesi ve gelecek turist sayısının artması için bir toplantı düzenlendi.

Pamukkale’ye gelecek turist sayısının artması için toplantı yapıldı

17 Haziran 2017 16:28

UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Pamukkale’nin daha cazip hale gelerek turist sayısının artması için Vali Ahmet Altıparmak liderliğinde sürdürülen çalışmalar sürüyor.


Pamukkale ve Denizli turizminin geleceği ile ilgili Vali Altıparmak başkanlığında toplantı düzenlendi. Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Turgut, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Gülsüm Çelebi, Aydın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurul Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile diğer ilgililer katıldı.


Toplantıda, Pamukkale başta olmak üzere Denizli turizmindeki son gelişmeler ve planlanan projeler masaya yatırıldı. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama sürelerinin uzatılarak günübirlik konaklamanın dışına çıkarılmasının ele alındığı toplantıda, Vali Altıparmak, şehrin turizminin canlandırılması için çalışmalara ara vermeden devam ettirilmesi talimatını verdi.




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