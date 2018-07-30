Pamukkale’ye gelen turist sayısında yüzde 46’lık artış

Geçen yılın aynı dönemine göre artış ise yüzde 46 oldu.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kentteki turistik yerlerin 2018 yılının ilk 6 ayındaki ziyaretçi sayısını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit konumunda olan Denizli’nin, antik dönemde bir geçiş ve kavşak noktası, ticaret ve haberleşme merkezi iken günümüzde de aynı özelliğini koruyan nadir illerden biri olduğu belirtildi. Antik dönemin önemli yerleşim bölgesi olan Lycos Vadisi içinde yer alan kentin, verimli toprakları, tarihi, arkeolojik ve doğal güzellikleri yönünden zengin bir yapıya sahip olduğu ve coğrafi konumu, doğal ve tarihi güzellikleri ve termal turizmi sayesinde dört mevsim turist çeken turizm merkezlerinden olduğu ifade edildi.

“Pamukkale, 2018’in ilk 6 ayında yüzde 46 artış gösterdi”

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirasına dahil olarak, dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale’ye gelen turistlerin sayısal verileri ise şu şekilde verildi:

“Pamukkale’ye 2015 yılında gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 710 bin 94 iken, bu sayı 2016 yılında 974 bin 516’ya düşmüştür. 2017 yılında Pamukkale’ye gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 523 bin 912 olarak gerçekleşerek 2015 yılı rakamına yaklaşmıştır. 2017 yılının ilk 6 ayında Pamukkale’ye gelen turist sayısı 535 bin 275 iken 2018’in ilk 6 ayında 780 bin 207’ye ulaşarak yüzde 46 artış göstermiştir. Bu oran, ülkemiz geneli ile mukayese edildiğinde yüzde 13 gibi ilimiz lehine ciddi bir oransal yüksekliği ortaya koymaktadır.”

“Kentte 2018 yılının ilk altı aylık geceleme sayısı 3 milyon 459 bin”

Yapılan açıklamada, kente gelen turist sayısında sürekli bir artış gözlemlendiği belirtilirken, kentteki genel turist sayılarıyla ilgili olarak, “Denizli’ye 2015 yılında 2 milyon 590 bin 150, 2016 yılında 3 milyon 184 bin, 2017 yılında 3 milyon 780 bin ve 2018’in ilk 6 ayında 2 milyon 796 bin yerli yabancı turist gelmiştir. İlimizdeki geceleme sayısı da 2015 yılında 3 milyon 300 bin, 2016 yılında 3 milyon 852 bin ve 2017 yılında da 4 milyon 650 bin rakamına ulaşmıştır. 2018 yılının ilk altı aylık geceleme sayısı 3 milyon 459 bin olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Denizli 10 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı”

Açıklamada, kentte bulunan Laodikya Ören Yerine gelen turist sayısının 2015 yılında 62 bin 624, 2016 yılında 33 bin 660, 2017 yılında 41 bin 834 iken 2018’in ilk 6 ayında 22 bin 209 olarak gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan, kentte,6 bin 398 bakanlık belgeli ve 11 bin 898 belediye belgeli tesiste olmak üzere toplam 18 bin 296 yatak bulunduğu, bu yatak sayısı ile Denizli’nin yıllık 10 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye ulaştığı bildirildi.