Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Olay Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi 1659 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı iki otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise araçlarda yaşanabilecek herhangi bir patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının önce park halindeki N.A.’ya ait 32 FH 473 plakalı otomobilde başladığı ardından önündeki A.D.’ye ait 20 ASL 57 plakalı otomobile sıçradığı belirtildi.

Yangın anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.