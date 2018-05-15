Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 12:44

Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı

Denizli’de otoparktan çıkan bir sürücünün park halinde bir başka otomobile çarpıp ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı

15 Mayıs 2018 12:44


Olay, Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen gri renkteki otomobil sürücüsü aracını park ettiği tırın önünde bir süre bekliyor. Ardından aracını geri vitese takan sürücü bir anda hızlı bir şekilde geri geri gitmeye başlayarak kendisinden metrelerce uzaklıktaki Ali Yurtseven’e ait 20 NS 726 plakalı otomobile çarpıyor. Duyarsız sürücü araca çarptıktan sonra birkaç saniye bekliyor ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edip hızla olay yerinden kaçıyor.


Olaydan habersiz bir şekilde aracının başına gelen Ali Yurtseven ise çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Görüntülerden plakası tespit edilemeyen sürücünün bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldığı öğrenilirken, Yurtseven isimli vatandaşın aracında ise yaklaşık bin liralık bir hasar olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
32
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç