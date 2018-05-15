Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı

Olay, Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen gri renkteki otomobil sürücüsü aracını park ettiği tırın önünde bir süre bekliyor. Ardından aracını geri vitese takan sürücü bir anda hızlı bir şekilde geri geri gitmeye başlayarak kendisinden metrelerce uzaklıktaki Ali Yurtseven’e ait 20 NS 726 plakalı otomobile çarpıyor. Duyarsız sürücü araca çarptıktan sonra birkaç saniye bekliyor ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edip hızla olay yerinden kaçıyor.

Olaydan habersiz bir şekilde aracının başına gelen Ali Yurtseven ise çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Görüntülerden plakası tespit edilemeyen sürücünün bulunması için polis tarafından inceleme başlatıldığı öğrenilirken, Yurtseven isimli vatandaşın aracında ise yaklaşık bin liralık bir hasar olduğu belirtildi.