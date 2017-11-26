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26 Kasım 2017 15:26

Parkta boğazına ip dolanan Minik Mert gözyaşları içinde toprağa verildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde parkta oynarken boğazına ip dolanması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mert Kağan Çakır gözyaşları arasında toprağa verildi.

Parkta boğazına ip dolanan Minik Mert gözyaşları içinde toprağa verildi

26 Kasım 2017 15:26


Dün, saat 13.30 sıralarında Denizli’nin Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi’nde annesiyle berbere gittikten sonra eve gelen 5 yaşındaki Mert Kağan Çakır, annesinden habersiz parka gitti. Yerde bulduğu naylondan ip yaparak kaydırağa asan ve sallanmaya başlayan minik Mert’in boynuna ip dolandı. Bu sırada arabasıyla yoldan geçen köyün imamı Mücahit Öz, 5 yaşındaki Mert’in hareketsiz halde kaydırağın içinde yattığını görünce, hemen çocuğun boynuna dolanan ipi kopardı. İmamın arabasıyla Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan minik Mert’in hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Mert Pamukkale Üniversitesi’ndeki otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde evine getirildi. Ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğulurken babaanne Ümmü Çakır "Kekliğimi verin bana" diye feryat etti.


Mert Kağan Çakır için evinde yapılan duanın ardından cenaze mahalle camisine kadar omuzlarda taşındı. Kılınan cenaze namazında baba Mustafa Çakır’ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından minik Mert’in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.




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