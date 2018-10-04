PAÜ, 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ), Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi'nin 13'üncüsü başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen uzman eğitimcilerin katkısıyla gerçekleşecek olan kongre 2 gün sürecek.

13'üncü Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 21'inci Yüzyıl Becerileri ve Öğretmen Yeterlilikleri ana temasıyla PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Kongreye Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Honaz Kaymakamı Zafer Öz, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Babadağ Belediye Başkanı Salim Demirezen, PAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru ve Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, fakülte dekanları ve akademisyenler katıldı. PAÜ Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Erdinç Duru, kongrede yaptığı konuşmada, “Kongre programında 4 panel, 2 çalıştay, 500'e yakın sözlü bildiri ve 20 poster sunumuna yer verilecek. Bu yıl kongremizin ana teması ‘21'inci Yüzyıl Becerileri ve Öğretmen Yeterlilikleri' olarak belirlendi.21'inci yüzyıl becerileri denilince akla ‘Endüstri 4.0' geliyor. Dünyamız hızla değişiyor, toplum değişiyor ve eğitimde paradigmalar değişiyor, yepyeni bir dünya düzeni içindeyiz. Sanayi ve üretim teknolojileri de dahil olmak üzere tüm sektörler büyük değişime sahne oluyor. Bu değişim hayat tarzlarımızı yeniden şekillendiriyor. Makinelerin birbiriyle konuştuğu, sağlıktan tarıma, fabrikadan bankaya, evden otele kadar her alanın dijitalleştiği, yapay zeka, zenginleştirilmiş gerçeklik, akıllı robotlar, simülasyon, üç boyutlu yazıcılar, veri madenciliği, siber güvenlik gibi dokuz yeni teknolojinin hayatımızın bir parçası olduğu bir dönemden geçiyoruz. Küresel öngörüler yeni sanayi devrimiyle ilişkili teknolojilerin daha çok uygulama alanı bulacağını ve sürekli yükselen bir eğilim göstereceğine işaret ediyor” şeklinde konuştu.