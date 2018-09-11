PAÜ 7. Uluslararası Kataliz Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Kataliz Kongresi, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

PAÜ ev sahipliğinde, PAÜ ve Kataliz Derneği iş birliği ile düzenlenen 7. Uluslararası Kataliz Kongresi başladı. 9-12 Eylül 2018 tarihleri arasında PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam edecek bilimsel oturumlarda, yerli ve yabancı alanında ünlü bilim insanlarınca poster sunumları ve sözlü bildiriler sunulacak. Kongrenin açılış konuşmasını yapan, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, “Ulusal Kataliz Kongreleri, Kataliz Derneği'nin resmi etkinliği olarak iki yılda bir düzenlenmektedir. Bu yıl PAÜ ev sahipliğinde yedincisi düzenlenen bu etkinlik, petrokimyasal rafinasyon süreçlerinden, yenilenebilir enerji uygulamalarına; çevre dostu katalitik uygulamalardan, biyokatalitik uygulamalara kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalar ve bunun dışındaki diğer katalitik süreçlerde ilgili araştırmalar yapan bilim insanları ve sanayi kuruluşlarının katılımları ile gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı ulusal düzeyde endüstride ve üniversitelerde kataliz ve katalitik prosesler konularında çalışan bilim adamlarının ve araştırmacıların bir araya getirilmesi ve kataliz alanındaki son gelişmelerin paylaşılmasıdır. Kongre programında, 4 davetli konuşmacı, 39 sözlü sunum ve 20 poster sunumu yer almaktadır” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Üyesi ve Kataliz Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeynep İlsen Önsan, ise yaptığı konuşmada, “Kataliz Derneği olarak 2006 yılından bu yana iki senede bir olmak üzere 7 kataliz kongresi, diğer yıllarda da 6 kez yaz okulu düzenledik. Denizli PAÜ'nün doğayla iç içe güzel kampüsünde, böylesi bir bilimsel faaliyetin katılımcılara büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Herkes için verimli bir kongre olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.