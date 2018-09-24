PAÜ, AMATEM'de cam atölyesi etkinliği yapıldı

AMATEM Sorumlu Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Toker Uğurlu etkinlik hakkında bilgi verdi. Uğurlu, AMATEM'de yatan hastaların tedavisinde ilaç, psiko-eğitimler, psikoterapiler kadar psikososyal rehabilitasyona yönelik etkinlikler de oldukça önemli yer tuttuğuna işaret etti. Bu tür etkinliklerin hastaların birbirleri ile olan iletişimini güçlendirmenin yanı sıra tedavi ekibi ile olan güven ilişkisini de sağlamlaştırdığını kaydeden Uğurlu, “Bunun yanı sıra hastaların yeni psikososyal beceriler kazanmasına, sosyal açıdan düzelmeye, hastanın remisyon süresini uzatmaya, topluma entegre olması ve yaşamını yapılandırmasına doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Kliniğimizde hastaların istek ve ihtiyaçlarına göre düzenli aralıklarla planlanan piknik, sinema, gezi, spor müsabakaları, klinik içi kahvaltı günleri gibi etkinliklere oldukça farklı bir etkinlik daha ekledik. Karma Tasarım Atölyesi'nin de katkılarıyla hastalarımıza tam gün cam atölyesi etkinliği yaptık. Etkinlik süresince hastalarımız cam boncuk, çiçek, nazarlık gibi ürünler ortaya çıkardılar. Böyle bir deneyimi ilk kez yaşayan hastalarımızdan oldukça güzel geribildirimler aldık” dedi.

Uğurlu ayrıca bağımlılık tedavisinin çok yönlü, çok boyutlu yaklaşım gerektirdiğini, PAÜ AMATEM kliniğimizde medikal ve psikoterapötik tedavilerin yanı sıra bağımlılık tedavisinde önemli yer tutan psikososyal rehabilitasyona yönelik etkinlikler bütüncül bir bakış açısı ile birlikte yürütülmekte olduğunu ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.