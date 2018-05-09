PAÜ Ateş Böceği Topluluğu köy okullarına umut oldu

PAÜ öğrencilerinden oluşan Ateş Böceği Topluluğu, köy okullarına umut olmaya devam ediyor. Honaz Cumhuriyet İlkokulu tiyatro salonunun kötü durumdaki duvarlarını boyayarak işe başlayan topluluk öğrencileri, oturma sıralarında tadilat ve boya yaparak sıralara yepyeni bir görünüm kazandırdı. Dekor için kartonlardan çeşitli dekoratif objeler tasarlayan öğrenciler, salonda zarar görmüş duvarları alçıyla düzelterek üstlerini resimlerle süsledi. Ayrıca tiyatro kulisi ve kostüm odası olmayan tiyatro sahnesi için iki ayrı oda düzenlenirken, odalar boyanarak, çok sayıda kostüm de eklendi. Son olarak spot lamba mantolaması yapılarak sahne aydınlatması sağlanırken, ölçüleri alınan salona, sahne perdesi diktirilip, takıldı.

Topluluk ayrıca Tavas Gümüşdere İlkokulu’nu sinema salonuna, Tavas Yahşiler İlkokulu’nu resim atölyesi yapmıştı.