Helvacıoğlu, 1986’dan bu yana 6 Haziran’da kutlanan Diyetisyenler Günü dolayısıyla diyetisyenlik mesleğinin sağlık uygulamalarındaki ve insan yaşamındaki rolü üzerine açıklamalarda bulundu.

Helvacıoğlu, diyetisyenlerin insan hayatında iyileştirmeler yapmaya doğum itibariyle başladığını hatırlatarak, emzirme sürecinin yaygınlaşması için çaba harcadıklarını aktardı. Helvacıoğlu, "Devam eden süreçlerde ise yeterli büyümenin sağlanabilmesi için her yaş gurubuna özgü olarak tüm besin öğelerinin belirlenip bunların besinler ve-veya besin takviyeleri ile sağlanması için çaba sarf ederler. Diyetisyenlik mesleği yaşamın her anında ve her evresinde insan hayatına dokunuşlarda bulunmaktadırlar. Gebelikte, uygun beslenme ve fetüsün yeterli gelişmesi adına uygun beslenmenin düzenlenmesinde yardımcı olmaktadırlar. Sağlık literatürü yataklı sağlık kurumlarında 100 yatak başına 1 diyetisyen sayısını öngörmektedir. Diyetisyenler aynı zamanda sağlık kurumlarında yemekhane hizmetlerinde sorumlu yönetici olarak görevlerde de yer almaktadır. Tüm sağlık çalışanlarının önceliği olan sağlıkta önleyici faaliyetler kapsamında tüm dünyada ve tabi ülkemizde obezite ile mücadele adına birçok çalışmada yer almaktadırlar. Dünyada yaygınlaşan obezitenin zararlarını ve yaygınlığını belirtmeye bile gerek yoktur. İnsan sağlığı burada birinci hedefi oluşturmakla beraber sağlık giderlerinin azaltılmasında etkin rol alınmaktadır. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları gibi bir hastalık oluşmuş ise hastalığın iyileşmesi adına beslenmenin düzenlenmesi, düzenlenen beslenmenin hasta veya danışana aktarılması ve hatta kişinin bu diyeti uygulamayı başarmasına yardımcı olacak tüm adımlar diyetisyenler tarafından atılmaktadır" dedi.

Helvacoğlu, Ramazan Bayramı öncesi uyarıda da bulunarak özellikle şeker hastalarının beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.