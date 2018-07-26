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26 Temmuz 2018 15:51

PAÜ çalışanları turnuvadan başarı ile döndü

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PAÜ çalışanları turnuvadan başarı ile döndü

26 Temmuz 2018 15:51

Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 21-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Turnuvada Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) çalışanı iki kişi gruplardan çıkmaya başardı.


Maçlarda, PAÜ Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi’ni bayan takımı olarak Rapor Kalemi Birimi elemanı Seher Küçük ve Dosya İnceleme Kontrol Birimi çalışanı Nihal Helvacı temsil ettiler. 2 sporcu Türkiye sıralamasında gruptan çıkarak ilk 4’e girmeyi başardılar. 2 sporcu kısa sürede çalışma yapabildiklerini ve bu başarıyı elde etmelerinde desteğini esirgemeyen hastane yönetimine teşekkür ettiler. Seneye kurumumuzu PAÜ Kızlar Takımı olarak temsil ederek daha iyi dereceler ile döneceklerini belirttiler.


PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer sporculara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi ve bu tür sportif faaliyetlere her zaman destek olacaklarını söyledi.




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