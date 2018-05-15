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15 Mayıs 2018 15:58

PAÜ Cimnastik Takımı “Step” kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Cimnastik Takımı, 15.

PAÜ Cimnastik Takımı “Step” kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

15 Mayıs 2018 15:58

Türkiye Koç Spor Fest Üniversiteler Arası Spor Oyunları’nda “Step” kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.


PAÜ, 9-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilen 15. Koç Spor Fest Üniversiteler Arası Türkiye Cimnastik Şampiyonası Büyük Finalleri “Step” kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Estetik cimnastik, akrobatik cimnastik, aletle cimnastik, senkronize trampolin ve step kategorilerinde toplam 12 üniversite takımı dereceye girmek için ter döktü. PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Antrenör Emine Şahin tarafından müsabakalara hazırlanan PAÜ Cimnastik Takımı “Step” kategorisinde geleneği bozmayarak, 16.95 puanla son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye şampiyonu oldu.


Oyunlarda, PAÜ Cimnastik Takımı’nın ardından, Mersin Üniversitesi 16.10 puanla ikinciliği elde ederken, üçüncü 12.55 puanla Çankırı Karatekin Üniversitesi oldu.




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