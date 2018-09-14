PAÜ' den İlk Yardım Günü mesajı

Atakan Yılmaz ve Dr. Murat Seyit, her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi günü kutlanan İlk Yardım Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladılar.

PAÜ doktorları yaptıkları yazılı açıklamada, bu yılın temasının “İlk Yardım ve Yol Güvenliği” olarak belirlendiğini belirtti. Trafik kazaları sonrasındaki ilk yardım uygulamalarının doğruluğuna değinilen açıklamada, “2017 yılı rakamlarına göre Türkiye'de 410 bin 612 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 300 bin 383. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına bakıldığında yol güvenliği ve ilk yardımın önemi bir kez daha anlaşılıyor. Trafik kazaları sonrası ilk yardım uygulamalarının doğru bir şekilde yapılması sayesinde yaşamların kurtarıldığı, sakatlıkların azaltıldığı biliniyor” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, kaza sonrasında çevre güvenliğinin sağlanması, yaralının sağlık ve bilinç durumunun belirlenmesi ve 112 Acil sağlık hizmetine haber verilmesinin öncelikli olduğunun vurgusu yapıldı.

İlk yardımcının hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yaralıya müdahale etmesinin doğru bir yaklaşım olduğunun belirtildiği açıklamada, “İlk yardım bilmeyenlerin ‘önce zarar verme' ilkesine dayanarak yaralıya dokunmayarak 112 sistemini araması uygundur. Acil hizmetlerin yüksek donanımlı ve hızlı cevap verebildiği bölgelerde bile bir ambulansın olay yerine şehir merkezlerinde varış hızı ortalama 10 dakika, kırsalda ise ortalama 20 dakika civarındadır. Bu yüzden ilk yardım uygulamalarını bilmek ve uygulamak hayati önem taşımaktadır” denildi.