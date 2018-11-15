PAÜ Denizli'nin turizm rotalarını belirledi

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim elemanları, yürüttükleri proje ile Denizli'nin turizm rotalarını belirledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen proje ile Denizli'nin turizm rotaları oluşturuldu. Dijital ortamda yer alan Denizli Turizm Rotaları gastronomi, yöresel yemek, doğa, el sanatları, alışveriş ve kültür turizmi alanında Denizli'yi keşfetmek isteyenlerin hizmetine sunuldu. Turizm Fakültesi Öğretim elemanları Doç. Dr. Serkan Bertan(Proje Yürütücüsü), Dr. Öğr. Üyesi Serap Alkaya, Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram ve Doç. Dr. Onur Görkem tarafından yürütülen projede ‘Denizli Turizm Rotaları' internet ortamında hizmete sunuldu. Dijital ortamda gastronomi, yöresel yemek, doğa, el sanatları, alışveriş, ve kültür turizmi alanında rehberlik hizmeti verecek olan projede, Denizli'nin görülmeye değer birçok turistik değeri rotalariçinde yer alıyor. İlgililerinin www.pau.edu.tr/turizm adresinden ulaşabileceği Denizli Turizm Rotaları'nın turizme önemli ölçüde katkı sağlaması planlanıyor.

“Yöresel yemekler ve mutfak kültürü daha fazla ilgi çeker olmuştur”

Projenin yürütücülüğünü yapan Doç. Dr. Serkan Bertan, turizmden hak edilen payın alınmasının yörenin etkili tanıtımından geçtiğini belirtti. Dünyadaki turizm anlayışının değiştiğine işaret eden Doç. Dr.Bertan, “Geçmiş kültürün izlerini yerinde görme, kültürel temaslar, yöresel yemekler ve mutfak kültürü daha fazla ilgi çeker olmuştur. Gelişen ve değişen bu turist tercihleri dikkate alındığında turizm merkezi olmaya aday yörelerin özelliklerinin incelenmesi, ortaya çıkarılması ve turistik birer ürün olarak geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu yüzden Denizli'nin doğal ve kültürel değerlerin belirlenmesi ve bu envanterin internet ortamına aktarılması, turistik rotalarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu proje kapsamında Denizli sınırları içinde bulunan ve turizm hareketliliğine konu olan tüm değerler saptanarak kayıt altına alınmış, ziyaret amaçları dikkate alınarak kültür turizmi rotası, gastronomi turizmi rotası, doğa turizmi, alışveriş turizmi ve el sanatları olarak www.pau.edu.tr/turizm web sayfasında rotalar belirlenmiştir” diye konuştu.

Doç. Dr.Bertan ise projenin üç boyutta ele alındığını ifade etti.