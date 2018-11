PAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri hayatın her yerinde

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, Denizli'de bulunan kurum ve kuruluşlarla birlikte topluma hizmet projelerinde yer alıyor. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, hastalar ve sokak hayvanları gibi birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri hazırlayan öğrenciler, sadece bu yıl 139 proje üzerinde çalışacaklar.

PAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri, fakülte yönetimi ile işbirliği içinde kurdukları öğrenci topluluklarıyla önemli çalışmalara imza atıyor. 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında ana okullardan liselere, çocuk evlerinden yaşlı bakım evlerine, hastanelerden aşevlerine, belediyeler, vakıflar, odalar, dernekler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla birlikte 139 proje hazırladılar. ‘Sevgiyle Bakan Yürekler', ‘Gülmek Bulaşıcıdır!', ‘Minik Kalplere Bir Tohum Da Bizden', ‘Geleceğin İçin Yeşillendir', ‘Eğitim İçin El Ele!', ‘Otizm Benim Seçimim Değil!' gibi onlarca sosyal sorumluluk projesine imza atan öğrenciler, yediden yetmişe herkese ulaşmayı amaçlıyor.

PAÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Can, öğrencilerin bu tür projelerin içinde yer almasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Eğitimin sadece dersten ibaret olmadığını vurgulayan Can, “Öğrencilerimiz, ilimizde 40 okul, 20 dernek ve vakıf, 15 sağlık merkezi ve bakımevi olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içine girdiler. Öğretim elemanlarımız ile birlikte hareket ederek sosyal sorumluluk projeleri hazırlayan öğrencilerimiz, her kesimden insana dokunmaya çalışıyorlar. Eğitim, çevre, sağlık, sanat ve spor alanlarında önemli işlere imza atan öğrencilerimiz, geleceğin öğretmenleri olarak bizleri gururlandırıyorlar. Bu işbirliklerinin sağlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a ve Eğitim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru ile üniversite yönetimimize teşekkür ediyoruz ” diye konuştu.