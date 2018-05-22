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22 Mayıs 2018 15:05

PAÜ Eğitim Fakültesi’nde Karma Heykel Sergisi açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi A.

PAÜ Eğitim Fakültesi’nde Karma Heykel Sergisi açıldı

22 Mayıs 2018 15:05

D. Öğrencileri Karma Heykel Sergisi açtı.


PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi A.D. Öğretim Üyesi Safi Avcı’nın açılışını gerçekleştirdiği Karma Heykel Sergisi’nde heykel ve büst çalışmalarının yanında özgün çalışmalar, karakalem resim ve sulu boya resim çalışmalarıyla beraber yaklaşık 100 adet çalışma yer alıyor.


Sergiyi Filistin halkına ithafen açtığını dile getiren Safi Avcı, sergide ayrıca öğrenciler tarafından ortak yapılan bir heykel çalışmasının da Filistin halkını simgelediğini ifade etti.


Rektör Bağ ise, serginin Filistin halkına ithaf edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Pamukkale Üniversitesi olarak Filistin halkının yanında olduğunu belirtti.


Özgün, stilize ve soyut çalışmaların yer aldığı karma heykel sergisi,1 Haziran Cuma gününe kadar PAÜ Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.




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