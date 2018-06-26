PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz ve öğrencileri tarafından hazırlanan iki proje 2017 - 2. dönem başvurusu olarak TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB) tarafından desteklenmeye layık görüldü. TÜBİTAK-BİDEB tarafından desteklenen ‘Diabetes Mellitus Tanılı Bireylerde Plantar Ağrı, Denge ve Ayak Fonksiyonu’’ ve Yaşlı Bireylerde Kas Kalitesi Fonksiyonellik ve Düşme Korkusu ile İlişkili midir?’ adlı projeler

206 üniversiteden çok sayıda öğrencinin ve öğretim elemanının projeleri arasından sıyrılarak TÜBİTAK-BİDEB tarafından desteklenmesi kabul edilen projeler arasında yer almaya hak kazandı.

Danışmanlığını Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz, Yardımcı Danışmanlığını ise Araş. Gör. Uzm. Fzt. Mehmet Duray’ın üstlendiği ‘Diabetes Mellitus Tanılı Bireylerde Plantar Ağrı, Denge ve Ayak Fonksiyonu’ adlı proje, lisans öğrencileri Hanife Nur Yücel (Proje Yürütücüsü), Sevgi İntişah ve Mehmet Akif Sılay tarafından yürütüldü.

Projelerin içerik ve amaçları

‘Diabetes Mellitus Tanılı Bireylerde Plantar Ağrı, Denge ve Ayak Fonksiyonu’ başlıklı projede Prof. Dr. Semin Fenkçi’nin de destekleri ile Tip 2 Diabetes Mellitus tanılı bireylerde denge, ayak fonksiyonları ve ayak ağrısı arasında ilişkinin olup olmadığı araştırıldı. Ayak ağrısı olan diabetesmellitus tanılı bireylerde en erken dönemlerden itibaren ayak ağrısı ve ayak fonksiyon yetersizliğine yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarına yer verilmesinin önemli olduğu sonucuna varıldı.

‘Yaşlı Bireylerde Kas Kalitesi, Fonksiyonellik ve Düşme Korkusu ile İlişkili midir?’ başlıklı projede ise yaşlı bireylerin kas kalitesini ve fonksiyonelliğini arttırmayı amaçlayan fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarıyla denge ve düşme korkusunda elde edilebilecek pozitif etkilerin ve bunun yanı sıra diğer sağlık sorunlarının engellenmesinin sağlanabileceği sonucuna varıldığı belirtildi.