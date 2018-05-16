PAÜ Hastanelerinden ücretsiz deri kanseri taraması

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, 21 Mayıs 2018 – 25 Mayıs 2018 tarihleri arasında ‘Euromelanoma Ücretsiz Deri Kanseri Taraması’ hizmeti verecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dâhili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nida Kaçar ‘‘Deri kanseri dünyadaki en yaygın kanser çeşididir. Genellikle, güneşin deriye nüfuz eden ve yıpratan zararlı UV ışınları yüzünden ortaya çıkar. Kanserli lezyonlar, yüz, boyun, sırt ve kol gibi derinin güneşe (UVA ve UVB) daha çok maruz kalan kısımlarında görülür. Herkeste görülebildiği gibi, 50 yaş üstünde olan ve uzun süreli yoğun güneş ışınlarına maruz kalan kişilerde daha sık görülmektedir. Dermatologlar ve bilimsel topluluklar için, deri kanseri hastalarının bakımını geliştirmek için düzenli olarak bilimsel yayınlar ve bilgiler paylaşılmaktadır. Hükümetler için, sağlık yasalarında ve sağlık sisteminde deri kanseri tedavilerinin tam olarak tanınması ve desteklenmesi için özel etkinliklere ev sahipliği yapılmaktadır.

Deri kanserleri, korunma yöntemleri, kendi kendini tarama gibi detaylı bilgilendirmeler için http://www.euromelanomaturkiye.org adresine hastalarımız başvurabilirler Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı olarak böyle bir projede yer almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kliniğimizde “Ücretsiz Deri Kanseri Taraması” 22 Mayıs 2018 günü saat 10:00 - 12:00 – 13.30 - 6:00 arasında, Dermoskopi Nevüs izlem Polikliniği’nde, gerçekleştirilecektir’’ifadelerine yer verildi.