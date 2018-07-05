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05 Temmuz 2018 14:52

PAÜ Hastanesi Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi yapılan çalışmalar sonucunda, Sağlık Bakanlığınca Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki tek Üniversite Hastanesi olmayı başardı.

PAÜ Hastanesi Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldı

05 Temmuz 2018 14:52


PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, hastane olarak uluslararası hastaları kabul etmeye hazır olduklarını ifade etti. Hastanede sunulan kaliteli hizmetler ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye hazır olduklarını vurgulayan Türkçüer, “Sağlık Turizmi ve turistin sağlığı kapsamında, alanında üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip hekimlerimiz, profesyonel ekibimiz, son teknolojik imkanlar ile donatılmış 800 yatak kapasiteli 102 bin metrekare açık ve 112 bin metrekare kapalı alan ve 9 bloktan oluşan Üniversite Hastanemizde üstün hizmet kalite politikamızla uluslararası hastalarımızı kabul etmeye hazırız. Amacımız uluslararası sağlık turizmi ile turizm yönünden önemli bir lokasyona sahip olan ilimizi tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında Sağlık Hizmeti alanında da Uluslararası platformda önemli bir konuma getirerek ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olacaktır. Üniversitemiz adına ülkemizde Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı alanında yetki belgesi alan 4 üniversite hastanesi arasında olmaktan, ISO 9001-2015 Kalite Belgesi ile tescilli hastanemizde Uluslararası düzeyde sağlık hizmeti sunmaktan gururluyuz” dedi.


PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, üniversitenin başarılarına yenilerini eklemeye devam ederek, aldığımız bu yetki belgesi ile Denizli’nin önemli bir sağlık merkezi haline gelecek olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.




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