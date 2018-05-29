PAÜ Hastanesinde 2. karaciğer nakli başarı ile yapıldı

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Ekibi, Manisa’da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın karaciğerini 63 yaşındaki Rabia Yıldırım’a yaklaşık 5 saat süren başarılı bir operasyonla nakletti. PAÜ Karaciğer Nakil Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın başkanlığındaki ekip tarafından yapılan operasyonun ardından hastanın ameliyattan sonra 5. günde taburcu olduğu ve sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi. Operasyon ile ilgili bilgi veren Gökakın, “PAÜ olarak ikinci kez karaciğer nakli operasyonunu başarı ile gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ başta olmak üzere bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Rektör Bağ, 2. karaciğer naklini gerçekleştiren PAÜ Hastanesi Organ Nakli ekibini kutladığını ve bu konuda desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Karaciğer nakli yapılan Rabia Yıldırım ise hastalığından dolayı 3 yıldan bu yana çok sayıda hastane gezdiğini ve en son PAÜ Hastanesinde kendisine uygun organ bulunduğunu belirterek, ameliyatı gerçekleştiren tüm doktorlara ve hemşirelere teşekkür etti.