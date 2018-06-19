PAÜ Hastanesinde 4 çocuğa zehirli ishal tedavisi

PAÜ Hastanesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve Dr. İlknur Girişgen, yaz aylarında artış gösteren zehirli ishal ve ona bağlı gelişen ölümcül hastalık; hemolitik üremik sendromu hastalığına dikkat çekti. Girişgen, son 15 gün içinde Isparta’dan 2, Afyonkarahisar’dan 1 ve Denizli merkezden 1 çocuk hasta olmak üzere toplam 4 çocuğun zehirli ishale bağlı hemolitik üremik sendrom nedeniyle yoğun bakımda yatırılarak tedavi altına alındığını kaydetti. Girişgen, "Hemolitik üremik sendrom en sık toksin üreten ‘E.Coli’ denilen mikrop tarafından oluşabilmektedir. E.Coli kanlı ishal yanında bazı bireylerde akut böbrek yetmezliğine ve kan hücrelerinde yıkıma yol açmaktadır. Ölümcül olabilen bir hastalık olan hemolitik üremik sendrom erken ve uygun bir tedavi ile iyileşebilir. Ancak, çocukların bir kısmında ölüm, kalıcı böbrek hasarı ve hipertansiyon gibi arzu edilmeyen durumlarda olabilmektedir. Geçen hafta 14 aylık kız çocuğu kanlı ishal kusma şikayetleri ve böbrek fonksiyonlarında bozulma nedeniyle hastanemiz Çocuk nefroloji bölümü çocuk yoğun bakım servisine kabul edildi. Takibinde hastanın idrar çıkışı durdu, böbrek yetmezliği gelişti. Kan hücrelerinde yıkım da mevcut idi. Çocuk nefroloji ekibinden Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları asistan doktorları, çocuk diyaliz hemşiresi ve tüm çocuk yoğun bakım hemşireleri ile birlikte özverili çalışmaları ile 72 saatlik diyaliz sonrası idrar çıkışı başlayan ve bulguları düzelen hasta sağlığına kavuştu. Ancak durum tam tersine de olabilirdi. E. Coli enfeksiyonu genellikle mikropla bulaşmış ve uygun işlem görmemiş bir besinin tüketilmesi ya da o besine elle temas edilmesi ile bulaşmaktadır. Enfeksiyonun kaynağı olabilecek besinler arasında iyi pişmemiş et, pastorize olmamış sütler, taze sebze ve meyveler yer almaktadır. Alınabilecek önlemler etler iyi bir şekilde pişirilmelidir. Uygun sıcaklık ve sürede pişirildiğinde sebze ve etlerde hastalığa yol açan bakteri ve virüsler yok edilebilir" diye konuştu.