PAÜ Hastanesi'nde akredite sevinci

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi'ne akredite oldu.

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada,1994'ten beri uzmanlık eğitimi veren PAÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda, o tarihten bu yana 25 uzmanlık öğrencisine uzmanlık eğitimi verildiği kaydedildi. Tıbbi Mikrobiyoloji Ulusal Standartları'nın uygulandığı eğitimlerde, eğitim içi ölçme değerlendirme rehberlerinin ve gerekli tüm formların oluşturulduğu bildirildi. Açıklamada, 2018 Şubat ayında yapılan akreditasyon başvurusunun, Haziran ayında ziyaretinin gerçekleştirildiği ve ardından Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi alanında Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıldığı belirtildi.