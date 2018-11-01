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PAÜ Hastanesinde Cumhuriyet Kadınları Sergisi açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi sergi salonunda Cumhuriyet haftasında Cumhuriyet Kadınları Sergisi açıldı.


PAÜ'de Cumhuriyet haftası etkinlikleri devam ediyor. PAÜ Hastanesi'nde 19 kadının yaptığı 40 yağlıboya tablosu sergilendi. Ziyaretçilerin tarafından beğeni toplayan serginin açılışına Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, Tabipler Odası Başkanı Dr. Meral Alten, Başmüdür Erdinç Karataş ve Sanatölye Kurucusu Siğnem Atılgan katıldı. Açılışta konuşan Başhekim Türkçüer serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek yeni sergilerde buluşmayı diledi.


Öte yandan serginin, 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.

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