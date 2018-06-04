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04 Haziran 2018 17:33

PAÜ Hastanesi’nde “Geçmişten gezintiler Tezhip-Çini ve hat” sergisi açıldı

Denizli Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretici Ünzile Türkmen tarafından açılan “Geçmişten Gezintiler Tezhip-Çini ve hat” sergisi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) sergi salonunda büyük ilgi gördü.

PAÜ Hastanesi’nde “Geçmişten gezintiler Tezhip-Çini ve hat” sergisi açıldı

04 Haziran 2018 17:33


Serginin açılışı PAÜ Hastanesi Başhekimi İbrahim Türkçüer, KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Ünzile Türkmen tarafından yapıldı. Geleneksel el sanatlarından olan tezhip, çini, hattat dan oluşan 80 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışta bir konuşma yapan Başhekim Türkçüer, sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek, sergiyi gezmeye davet etti.


Serginin açılışını gerçekleştiren Türkmen ise sergi ve eserlerle ilgili, “Bu eserleri 40 kursiyer 9 ayda tamamladı, tezhipte yapılan eserlerde 22 ayar sarı ve beyaz altın kullanılmıştır. Altının yanı sıra guaj akrilik ve sulu boya, çini eserlerde toprak boya ile geleneksel desenler uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.


PAÜ Hastaneleri Sergi Salonu’nda açılan sergi 22 Haziran tarihine kadar açık olacağı belirtildi.




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