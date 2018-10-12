PAÜ Hastanesi'nde psikiyatri hastalarından el işleri kermesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde psikiyatri hastalarının el işleri değerlendirilerek bir kermes düzenlendi.

PAÜ Hastanesi çalışanlarının ve psikiyatri hastalarının yaptığı el işlerinin satıldığı kermese hastaneye gelen vatandaşlar ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen gelirin, psikiyatri hastalarının yeni yapacakları el işlerinin malzeme alımında kullanılarak hem hastaların tedavileri devam edecek hem de yeni kermesin çalışmaları başlayacağı belirtildi.

Kermesin açılışında konuşun PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, kermeste emeği geçenlere teşekkür etti.

Psikiyatri AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özdel ise yaptığı konuşmada, Dünya Ruh Sağlığı hakkında bilgi vererek, ruh sağlığını korumanın tedavide olduğu gibi, bireysel ve toplumsal dinamiklerin bir bileşkesi olduğunu, devletin her kurumunun ve tüm sosyal bileşenlerinin ruh sağlığının korunmasında sorumluluğu olduğunun da unutulmaması gerektiğini belirtti.

Psikiyatri AD. Başkanı Prof. Dr.Figen Çulha Ateşçi de, hastaların tedavisi için benzer faaliyetlerin tekrarlanacağını dile getirdi.