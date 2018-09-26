PAÜ Hastanesine ISO 9001:2015 belgesi

Dr. İbrahim Türkçüer'e takdim etti.

Belge ile açıklamalarda bulunan Kalite Yönetim Direktörü Doç. Dr. Hakan Alkan, 20-22.06.2018 tarihinde FQC Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetim ve değerlendirme sonrası, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurup ve uyguladıklarını bu yüzden de ISO 9001:2015 sertifika belgesini almaya hak kazandıklarını ifade etti. Alkan, bu belgenin alınmasında katkısı olan tüm çalışanlara da teşekkür ederek yeniliklere ve çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Büyük bir başarıya imza atan Kalite Yönetim Direktörü Doç. Dr. Hakan Alkan ve ekibi tarafından Merkez Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkçüer'e, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika Belgesi takdim edildi. Türkçüer bu belgeyi hastaneye kazandırdıkları için kalite yönetim sistemi çalışmaları ve desteklerinden dolayı tüm hastane çalışanlarına teşekkürlerini iletti.