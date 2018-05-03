PAÜ Kadın Futsal Takımı üçüncü oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 22-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye Üniversitelerarası Salon Futbolu Kadınlar Grup Müsabakalarında Pamukkale Üniversitesi Kadın Futsal Takımı üçüncü oldu.

PAÜ Kadın Futsal Takımı Antrenörü ve PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halit Egesoy yaptığı açıklamada başarılı bir turnuva geçirdiklerini kaydederek “ Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve 18 Mart Üniversitesi’nin yer aldığı grupta, oynadığımız 4 maçın 2’sini kazandık. Turnuvanın son gününde İstanbul Üniversitesi Kadın Futsal Takımı ile Play-Off maçına çıktık ancak şanssız bir şekilde mağlup olduk. Önümüzdeki sezon daha iyi bir kadro ile daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.