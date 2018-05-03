Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 17:26

PAÜ Kadın Futsal Takımı üçüncü oldu

Türkiye Üniversiteler arası Salon Futbolu Kadınlar Grup Müsabakalarında Pamukkale Üniversitesi Kadın Futsal Takımı, grubunu üçüncü sırada tamamlayarak kupa ve madalya almaya hak kazandı.

PAÜ Kadın Futsal Takımı üçüncü oldu

03 Mayıs 2018 17:26


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 22-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye Üniversitelerarası Salon Futbolu Kadınlar Grup Müsabakalarında Pamukkale Üniversitesi Kadın Futsal Takımı üçüncü oldu.


PAÜ Kadın Futsal Takımı Antrenörü ve PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halit Egesoy yaptığı açıklamada başarılı bir turnuva geçirdiklerini kaydederek “ Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve 18 Mart Üniversitesi’nin yer aldığı grupta, oynadığımız 4 maçın 2’sini kazandık. Turnuvanın son gününde İstanbul Üniversitesi Kadın Futsal Takımı ile Play-Off maçına çıktık ancak şanssız bir şekilde mağlup olduk. Önümüzdeki sezon daha iyi bir kadro ile daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
30
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç