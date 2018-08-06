PAÜ Merkez Kütüphanesi’nin yeri genişletiliyor

Rektörlük Giriş katında iki blok halinde hizmet vermekte olan PAÜ Merkez Kütüphanesi’nin aynı anda daha fazla sayıda öğrencinin daha modern bir ortamda ders çalışabilmesi adına, Rektörlük binası C Blok’ta yapılan yenileme çalışmaları kısa süre içinde tamamlanıyor. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın göreve geldiği Ağustos 2016 tarihinde mevcut kapasitesi bin 279 metrekare (m2) alan ve 270 oturma kapasitesi bulunan PAÜ Merkez Kütüphanesi, Şubat 2017 tarihinde bin 929 m2’ye ulaştırılarak oturma kapasitesini 430 kişiye çıkartmıştı. Yeni yapılan genişletme ve yenileme çalışmaları sonrasında ise PAÜ Merkez Kütüphanesi oturma kapasitesini 750 kişi daha arttırarak toplam üç blokta, 3 bin 269m2’lik alanda, aynı anda bin 320 öğrenciye hizmet verebilecek. Ayrıca C Blok’ta 1 personel ofisi, 3 grup çalışma odası ve 1 akademik personel çalışma odası da yer alacak.

“Rektör Bağ ve üniversite yönetimi çalışmaları yerinde inceledi”

Rektör Bağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Özgür Volkan Yılmaz ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yetkilileri ile birlikte yenileme çalışmaları devam eden blokta incelemelerde bulundu. Yenileme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, konu ile ilgili olarak, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında üniversitenin birçok alanında olduğu gibi Merkez Kütüphane’nin de daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Diğer yandan, son dönemde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin elde ettiği başarıların kendilerini memnun ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Bağ, bu başarıların artarak devam etmesi için üniversite yönetimi olarak öğrencilere daha iyi şartlarda eğitim, araştırma ve bilgiye ulaşım imkânı sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.