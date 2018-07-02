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02 Temmuz 2018 17:52

PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi ECSI’de taranmaya başladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Bilimleri Dergisi, Clarivate Analytics tarafından yayımlanan Web of Science (WOS) kapsamındaki bir bilimsel atıf indeksi olan Emerging Sources Citation Index’de (ESCI) yer alan ikinci akademik yayını oldu.

PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi ECSI’de taranmaya başladı

02 Temmuz 2018 17:52


Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, bilimsel çalışmaların sonucunda elde edilen yayınların ileride yapılacak çalışmalara ışık tutuğunu anımsatarak, PAÜ’nün üst seviye indekslerde yer alması ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılmasının katkı sağlayacağını belirtti. 1995 yılından beri basılan PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin niteliğinin ve kalitesinin artırılması için bugüne kadar emek vermiş tüm önceki editörlere, akademisyenlere teşekkürlerini sunan Rektör Bağ, derginin indekse girmesi ve daha gerçekleştirilmesindeki çabalarından dolayı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek başta olmak üzere, PAÜ Mühendislik Fakültesi Dergisi’nin baş ve yardımcı editörleri olan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Olcay Ersel Canyurt ve Doç. Dr. Fatih Çetişli, Dr. Öğr. Üyesi Leyla Demir’e başarılarından dolayı teşekkür belgelerini takdim etti.


İlk olarak 1995 yılında Mühendislik Bilimler Dergisi adıyla yayımlanmaya başlayan PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2012 yılı sonuna kadar yılda 3 sayı olarak yayımlanmış olup 2013 yılından itibaren çıkan sayılarında konu bütünlüğü sağlanacak şekilde 4 grupta ve yılda 7 sayı olacak şekilde E-Dergi olarak yayımlanmaya devam ediyor.


Dünyanın her yerinden bilimsel çalışmaların yer aldığı ESCI indeksinde yer alacak olan PAÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin, uluslararası alanda tanınırlığı artacak.




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