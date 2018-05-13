PAÜ Sarayköy MYO’dan ‘Uygulamalı Jeotermal Eğitimi’

PAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan başta olmak üzere, Sarayköy MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Öztürk Kiraz, Tavas Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Gürkan Semiz, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Bülbül ile birlikte çok sayıda jeotermal alanında uzman ve araştırmacılar katıldı.

Açılışta konuşma yapan Öztürk Kiraz, ilk kez düzenlenen Uygulamalı Jeotermal Eğitimi’nin Sarayköy MYO bünyesinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kiraz, jeotermal kaynak bakımından oldukça zengin olan Sarayköy bölgesinde bu enerji türünün daha verimli kullanılması adına yüksekokul olarak böyle bir eğitim düzenlemeyi hedeflediklerinin altını çizerek, bu eğitim programının gelecek yıllarda daha kapsamlı olarak sürekli hale getirilmesini istediklerini de belirtti. Düzenlenen bu tür eğitimler ile amaçlarının şimdi olduğu gibi gelecekte de üniversitenin bölgeye olan katma değerini arttırmak olduğunu vurgulayan Kiraz, I. Uygulamalı Jeotermal Eğitimi’nin tüm katılımcılar için başarılı geçmesini temenni ederek konuşmasını tamamladı.

“Üniversitemizin yatırımları hızla devam etmektedir”

Programda daha sonra söz alan Kılınçarslan, üniversite sektör işbirliği konusunun bu eğitim sürecinde bir arada olmasına vesile olan bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Günümüzde jeotermal sektöre özellikle devletin verdiği destek ile her geçen gün yeni işletmelerin devreye alındığı bir dönemde olunduğunu belirten Kılınçarslan şunları söyledi:

“Üniversitemiz Denizli’miz için öncelikli konular üzerine bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedir. Hem Jeotermal enerjinin Hem de Denizli’mizin potansiyelinin farkındayız. Jeotermal Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve Jeoloji Mühendisliği bölümü ve Sarayköy MYO enerji programı üniversitemiz bünyemizde olması ile bölgemizde jeotermal, mermer, endüstriyel hammadde gibi yer altı kaynakları ile deprem konulu AR-GE projelerinin hız kazanmasına vesile olmuştur. Jeotermal başta olmak üzere, ilimizin öncelikli alanlarında üniversitemizin yatırımları hızla devam etmektedir. Karahayıt bölgemizde PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizin inşaatı devam etmektedir. Tamamlandığında Karahayıt bölgesi kısa sürede sağlık ve turizm yerleşkesi haline dönüşerek ulusal ve uluslararası platformlarda marka olacaktır. Ülkemiz ve Denizli modern bir termal ve kür merkezine kavuşacaktır.”

Eğitim 4 gün sürdü

Jeotermal sektörü çalışanları, jeotermal ile ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları hazırlayan bilim insanları ve sektörde çalışmak isteyen genç mühendis adaylarına yönelik gerçekleştirilen eğitim programında 4 gün boyunca jeotermal ruhsat alanlarında yasal prosedür, jeotermal saha seçimlerini etkileyen faktörler ve stratejik planlama, akışkan-gaz örneklemesi ve uygulamaları gibi bir çok konuda eğitimler verildi.