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15 Mayıs 2018 21:40

PAÜ Senatosu İsrail’in yaptığı katliamı kınadı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Senatosu olağanüstü gündemle toplanıp ABD’nin, İsrail’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ardından terör devleti İsrail’in, Filistin’de yaptığı insanlık dışı saldırıyı ve yapılan katliamı kınadı.

PAÜ Senatosu İsrail’in yaptığı katliamı kınadı

15 Mayıs 2018 21:40


PAÜ Senatosu oy birliği ile aldığı kınama kararını yaptığı yazılı basın açıklaması ile duyurdu. Açıklamada, ABD yönetimi uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını, tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu’da istikrarsızlık ve kaosu derinleştirip, bunu fırsat bilen terör devleti İsrail’in insanlık suçu işleyerek yeni bir katliam yaptığı hatırlatıldı. Bu meşum kararın Nekbe-Felaket gününün 70. yıldönümüne denk getirilmesi ise, olayın ne kadar büyük bir provokasyon olduğunun göstergesi olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“21. yüzyılın ilk çeyreğinde, Filistin’de yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Masum ve mazlum Filistin halkının haklarının Siyonist devlet ve destekçileri tarafından on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cürret edilmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekün biçimde, dur dememesi kabul edilebilir bir tutum değildir. Tarih bugünleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD Ortadoğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak gereğini yapmalarını bekliyoruz.


Bizler, masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil aynı zamanda hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Zira “her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey, dostlarımızın sessizliği olacaktır.”




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