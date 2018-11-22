PAÜ Teknoktent'te ‘Patent Farkındalık Eğitimi' düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi (OAÜ) bünyesinde yapılan çalışmalarda buluş ve patent potansiyelinin geliştirilmesi, patent verilerinden daha etkin şekilde faydalanılması amacıyla Pamukkale Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi tarafından ‘Patent Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Pamukkale Teknokent konferans salonunda düzenlenen eğitime Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan ve Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Küçükkaplan başta olmak üzere akademisyenler, AR-GE üzerine çalışma yapan sanayi temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan Kılınçarslan, 4. sanayi devrimi olarak da isimlendirilen Endüstri 4.0 süreci başladığını hatırlattı.

“Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile patent alma sayıları arasında paralellik var”

Tüm alanlarda otomasyon ve robotların üretimde daha fazla kullanılmasıyla birlikte üretim maliyetlerinin daha da düşmesi ve insan faktörünün azalmasının gündeme geldiğini vurgulayan Kılınçarslan, “Standart ürünlerin imalat ve satışında karlar daha da azalmakta ve rekabet yoğunlaşmaktadır. Bu noktada patent başta olmak üzere fikri sınai mülkiyet hakları kavramının önemi de git gide artmaktadır. Ülke olarak hedefimiz olan kalıcı büyümenin ve başarılı olmanın yolu AR-GE çalışmaları ile devamında patent sahibi olmaktan geçmektedir. Bu nedenle, zenginliğin yolunun patentten geçtiği ifadesi gerçeği yansıtmaktadır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile patent alma sayıları arasında paralellik bulunmaktadır. Sanayisi gelişmiş ülkelerde genellikle patent sayıları oldukça yüksektir. PAÜ olarak, 2018 yılından itibaren akademisyenlerin ve öğrencilerimizin çalışmalarının patent ön araştırmalarını ücretsiz olarak gerçekleştirmekteyiz. Patent ön araştırması olumlu olan çalışmaların üniversitemizin bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon (BAP) Birimi tarafından finansal olarak da desteklenmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yüzden patent başvuru sayısının üniversitemizde nitelikli olarak artırmak hedefindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim çalışması sunumlar halinde yapıldı.