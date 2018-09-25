PAÜ Teknoloji Fakültesi'nden Silikon Vadisi'ne

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Kadir Demirci, diyabet hastalarının takibinin mobil platformlar üzerinden profesyonel bir şekilde yapılabileceği bir kit geliştirerek Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı.

PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü öğrencisi Kadir Demirci, diyabet hastalarının takibinin mobil platformlar üzerinden profesyonel bir şekilde yapılabileceği bir kit geliştirerek Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı. Akademik çalışmaların mühendislikle harmanlanarak yeni nesil teknolojilerin oluşturulmasında milli imkanlarla geliştirilmiş olan kit, Pamukkale Teknokent bünyesindeki TİM-TEB Girişim Evi'nin düzenlediği Let's Up programında global pazara dönük profesyonel iş fikri haline getirildikten sonra Let's Up Final Yarışması'nda Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Amerikan Büyükelçiliği ve Pamukkale Teknokent'in önde gelen şirketlerinin bir araya gelerek oluşturduğu jüri heyeti tarafından, 17 iş fikri arasından birinci seçilerek Amerika'da dünyanın teknoloji ve girişimcilik merkezi olan Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı. Geliştirilen kit yardımı ile diyabet hastalarının takibi mobil platformlar üzerinden profesyonel bir şekilde yapılabilecek ve olası acil durumlarda veya düzenli kullanılması gereken ilaç, yapılması gereken diyet verileri gibi tedavi sürecinde önem arz eden bilgiler çok hızlı bir şekilde doktorlarla sistem üzerinden paylaşılabilmiş olacak.