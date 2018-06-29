PAÜ Tıp Fakültesi 116 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Denizli Valisi Hasan Karahan, diğer protokol üyeleri ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören 2017-2018 eğitim öğretim yılını dönem birincisi olarak bitiren Emine Argüz’ün yaptığı konuşma ile devam etti. Tıp Fakültesi Dekanı Osman Çiftçi yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilere seslenerek, “Fakültemize geldiğiniz ilk günden itibaren eğitim sürecinde yaşanan tüm zorluklara, bunaltıcı nöbetlere ve bitmek tükenmek bilmeyen sınavlara katlandınız.Bunların tümünün sizlerin iyi birer hekim olabilmeniz için olduğunu biliyorsunuz. Unutmamak gerekir ki; tüm bu sıkıntılar geride kalmıştır, lakin öğrendikleriniz ömür boyu sizinle olacaktır. Fakültemizin yeni mezunlarının ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.”dedi.

“Sizler Atatürk’ün ’beni Türk hekimlerine emanet edin’ dediği gençlersiniz”

Törende konuşma yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ ise “Uzun tıp eğitimi maratonunu ve zorlu sınavları aşarak sorumluluğu çok, manevi hazzı yüksek olan bir mesleğin sahibi olan genç hekimlerimiz; ülkemize ve insanlığa hizmet etmeyi öncelikli hedef olarak seçtiniz, özveri ile bıkmadan usanmadan çalışarak bu günlere geldiniz. Sizler yarının sahipleri ve ülkemizi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak kişilersiniz. Sizler, Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz!” dediği gençlersiniz! Bu noktada sizlere tavsiyem; sadece başarı ve sonuç odaklı değil, aynı zamanda insan ve değer odaklı, daima pozitif, yapıcı ve mütevazı olun. Hayatta ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, heves ve heyecanınızı asla kaybetmeyin. Soru sormaktan ve cevap aramaktan vazgeçmeyin, hiçbir şeyi kendi akıl süzgecinizden geçirmeden kabul etmeyin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tören mezun öğrencilerin Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çağdaş Erdoğan önderliğinde ettiği Hipokrat Yemini ve keplerin atılması ile sona erdi.