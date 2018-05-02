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02 Mayıs 2018 19:26

PAÜ’de Afrika Kültür Gecesi düzenlendi

Pamukkale Üniversitesi’nde farklı bölümlerde eğitim alan Afrikalı öğrencilerin hazırladığı yöresel danslar, şiirler ve şarkılardan oluşan kültür gecesi izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

PAÜ’de Afrika Kültür Gecesi düzenlendi

02 Mayıs 2018 19:26


Pamukkale Üniversitesi Afrikalı Öğrenciler Topluluğu tarafından hazırlanan ve PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Düzenlenen kültür gecesi, Afrikalı öğrencilerin yerel dillerinde okudukları şiirlerle başladı. Daha sonra Afrika’nın çeşitli ülkelerine ait yöresel dansları sahneleyen öğrenciler, aynı zamanda Türkçe ve İngilizce şiirler de okudu.


Gecede ayrıca, Afrikalı öğrenciler tarafından sahnelenen mini tiyatro oyunu izleyiciler tarafından beğeni toplarken, koro tarafından söylenen şarkılara izleyenler de alkışlarıyla eşlik etti.




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