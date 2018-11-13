PAÜ'de Atatürk konulu karma resim sergisi açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk karma resim sergisi açıldı.

Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı'nda, Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlileri Yüksel Hancıoğlu ve Serdal Yerli danışmanlığında açılan sergide, 1. ve 3. sınıflardan 39 öğrencinin “tükenmez kalem desen ve karışık teknik” çalışmasından oluşan 42 eser sergilendi. Sergi açılışına Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Can ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efe Akbulut başta olmak üzere çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Serginin açılışında konuşma yapan Can “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 80. yılı dolayısıyla bu anlamlı serginin açılışında toplandık. Cumhuriyetimizi korumak, ülkemizi yarınlara taşımak bizim görevimiz. Serginin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve öğrencilere hazırladıkları çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efe Akbulut, serginin düzenlenmesinde emeği geçen sergi danışmanı öğretim görevlilerine teşekkür belgesi takdim etti.