PAÜ'de Atatürk'ü anma konferansı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk'ü Anmak ve Doğru Anlamak konulu konferans gerçekleştirildi.

PAÜ Acıpayam Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı'na Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ve Acıpayam MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Turgut, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Acıpayam MYO Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği şiir ve şarkılardan oluşan şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirdi. Dinletinin ardından Acıpayam MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi İkbal Vurucu, Atatürk'ü Doğru Anlamak konulu bir konferans verdi. Atatürk ile ilgili videoların da izlendiği program, halk oyunları antrenörü Hüseyin Yavuzer'in zeybek gösterisi ile son buldu.