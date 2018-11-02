PAÜ'de ‘Bağımlısın Farkında Mısın?' konferansı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kubbe Fikir ve Düşünce Öğrenci Topluluğu'nun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda (FTRYO) düzenlediği ‘Bağımlısın Farkında Mısın?' adlı konferansa Uzman Psikolog Dr. Cengiz Türkmen konuk oldu.

Bağımlılıklar hakkında farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen konferansta konuşan Türkmen, “Farkında olan insan bağımlı olamaz. Bağımlı olan insan farkında olamaz” diyerek başladı.

Türkmen, bağımlılığın tedavi edilebilen ama kurtulabilinen bir şey olmadığını vurguladı. Tüm bağımlılıkların ‘bir kereden bir şey olmaz' düşüncesi ile başladığını belirten Türkmen, ‘‘Bir kereden çok şey olur, Her madde bir duyguyu ortaya çıkarır. Her bağımlılık bir süre sonra ‘artık bunu bırakmalıyım' safhasına gelir” şeklinde konuştu. Bağımlılık yaşlarının 14-18 yaşlarda başladığını söyleyen Uzman Psikolog Dr. Cengiz Türkmen yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Tüm bağımlıların bir gerekçesi vardır. Merak duygusu evrenseldir. Tüm bağımlılıklar merakla başlar. Herkes birer bağımlı adayıdır ancak herkes bağımlı olmaz, bunun için bir yatkınlık olmalıdır. Çok sık cips, çikolata, çekirdek yemek, bilgisayar oyunu oynamak, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş yapmak gibi bağımlılıkları çeşitlendirebiliriz. Hiçbir bağımlı kendini iyileştiremez.”

Konferans soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.